Милош Павичевич: «У «Автодора» не получилось сыграть в защите так, как планировали»
Главный тренер «Автодора» Милош Павичевич заявил, что «Парма» одержала заслуженную победу (89:83) в матче Лиги ВТБ.
«Прежде всего, хочу поздравить «Парму» с победой, она полностью заслуженная.
К сожалению, сегодня у нас не получилось сыграть в защите так, как мы планировали, и, как следствие, сегодня имеем негативный результат», – сказал Павичевич.
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