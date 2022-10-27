Милош Павичевич: «У «Автодора» не получилось сыграть в защите так, как планировали»

Теги Автодор Единая лига ВТБ Парма-Пари Милош Павичевич Баскетбол

Главный тренер «Автодора» Милош Павичевич заявил, что «Парма» одержала заслуженную победу (89:83) в матче Лиги ВТБ.

«Прежде всего, хочу поздравить «Парму» с победой, она полностью заслуженная.

К сожалению, сегодня у нас не получилось сыграть в защите так, как мы планировали, и, как следствие, сегодня имеем негативный результат», – сказал Павичевич.

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