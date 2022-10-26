Милош Павичевич: «Игра с «Пармой» очень важна для «Автодора». Как в турнирном, так и в психологическом плане»

Главный тренер Милош Павичевич поделился ожиданиями от матча лиги ВТБ с «Пармой».

«Игра с «Пармой» чрезвычайно важна для нашей команды как в турнирном, так и в психологическом плане. Мы очень хотим реабилитироваться перед болельщиками за поражения в родных стенах. Уверен, каждый из нас отдаст все силы для победы.

«Парма» – хорошо организованная и неуступчивая команда. Их большим преимуществом являются домашние трибуны. Всем известно, как болеют в Перми и насколько непросто приходится всем соперникам во Дворце спорта «Молот». Но мы знаем, с чем столкнемся, и серьезно готовимся к предстоящей встрече», – заявил Павичевич.

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