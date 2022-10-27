Евгений Пашутин – о «Парме»: «Ребята уже понимают философию нашей игры»

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Главный тренер пермской «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал победу над саратовским «Автодором» — 89:83.

«Во-первых, хочу поздравить своих ребят, сегодня играли все вместе и друг за друга.

Да, были детали и нюансы, но мы поговорили после третьей четверти, сделали коррекцию в защите, более внимательно играли на периметре против их трехочкового броска. Тем самым мы контролировали ритм игры в нападении, совершали меньше ошибок и играли все вместе.

Радует, что ребята объединяются, чувствуют друг друга намного лучше. Они уже понимают философию нашей игры: командная игра, хорошая защита и движение мяча в нападении», – сказал Пашутин.

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