Евгений Пашутин – о «Парме»: «Ребята уже понимают философию нашей игры»
Главный тренер пермской «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал победу над саратовским «Автодором» — 89:83.
«Во-первых, хочу поздравить своих ребят, сегодня играли все вместе и друг за друга.
Да, были детали и нюансы, но мы поговорили после третьей четверти, сделали коррекцию в защите, более внимательно играли на периметре против их трехочкового броска. Тем самым мы контролировали ритм игры в нападении, совершали меньше ошибок и играли все вместе.
Радует, что ребята объединяются, чувствуют друг друга намного лучше. Они уже понимают философию нашей игры: командная игра, хорошая защита и движение мяча в нападении», – сказал Пашутин.
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