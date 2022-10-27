Евгений Колесников: «Автодор» против «Пармы» – всегда громкая вывеска»

Капитан «Автодора» поделился ожиданиями от выездного матча лиги ВТБ с пермской «Пармой».

против «Пармы» – всегда громкая вывеска. Не сомневаюсь, что и на этот раз противостояние получится увлекательным и зрелищным. Пермь традиционно славится мощной поддержкой трибун, поэтому нас ожидает непростой матч на выезде. Хозяева выиграли последнюю встречу у МБА и находятся на эмоциональном подъеме.

Важно не дать «Парме» почувствовать ритм, нейтрализовать оппонентов под щитами и остановить их быстрые прорывы. Наши приоритетные задачи – сохранять концентрацию на протяжении всего матча, навязать соперникам свой баскетбол и не позволять им набирать легких очков. Мы готовы! И обязательно покажем наш фирменный саратовский баскетбол», – сказал Колесников.

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