Дражен Анзулович – о матче с ЦСКА: «Енисею» нужно лучше сыграть в нападении по сравнению с тем, что было в Минске»

Главный тренер «Енисея» оценил расклад сил перед матчем лиги ВТБ против .

«Нам нужно намного лучше играть в нападении, нежели в Минске. Все знают уровень ЦСКА – это очень хорошая команда и мы будем стараться показать свою лучшую игру против них.

У нас есть проблемы с Тимофеем Герасимовым, не знаю сможет ли он принять участие в матче. Джеймс Томпсон прилетел и сейчас с командой, сегодня будет играть, что не может не радовать. Все остальные игроки готовы показать хороший баскетбол», – заявил Анзулович.

ранее обыграл «Минск», но набрал при этом лишь 54 очка (54:36).

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