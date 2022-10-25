Дражен Анзулович: «Дал шанс молодому парню, и Роман Загретдинов отлично справился»
Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович, комментируя победный матч против «Минска» (54:36), отметил игру 26-летнего центрового Романа Загретдинова, который сегодня дебютировал в Лиге ВТБ.
«Поздравляю своих парней. Это была важная игра для обеих команд. Мы просто немного были лучше. Но, откровенно говоря, это не тот уровень, который я бы хотел видеть.
Сегодня мы играли без одного очень важного игрока для нас нашего центрового Джеймса Томпсона, и перед матчем это была большая проблема для нас. Я дал шанс молодому парню, который впервые играл в Единой Лиге ВТБ, и Роман Загретдинов отлично справился — это определенно один из положительных моментов в сегодняшней игре», – сказал Анзулович.
Перед матчем в СМИ появилась информация, что Загретдинов может перейти из «Енисея» в МБА.
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