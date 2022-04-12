Зоран Лукич: «Нижний Новгород» потерял своих лидеров, молодые россияне «Локо» мотивированы»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» перед матчем с ивом-Кубань» 12 апреля в Единой лиге ВТБ рассказал об изменениях в составе, с которыми столкнулись команды.

«Возможно, это прозвучит странно, но с уходом нескольких легионеров «Локо» стал выглядеть более сбалансированным и боевым коллективом. Да, есть некоторые минусы, но видно, что все игроки максимально мотивированы. Молодые россияне очень голодные до баскетбола, хотят забрать свое игровое время, и в этом большое преимущество «Локомотива» на данный момент.

Что касается «Нижнего Новгорода», что ж, болельщики сами все увидят в ближайшее время. К сожалению, мы остались без Стребкова и Хвостова, они смогут выйти разве что в финале . Вызывает опасение состояние Ганькевича. Будем смотреть, сможет ли он доиграть до конца сезона. Жаль, но что поделать», – сказал Лукич.

Лукич оправился после перенесенной болезни и будет руководить командой в игре против «Локомотива-Кубань». Встреча пройдет в Краснодаре и начнется в 19:30 по мск.

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