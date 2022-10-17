Кайри Ирвинг – о критике Симмонса: «Я обязан защищать Бена»

Разыгрывающий «Нетс» заявил о том, что считает своим долгом оберегать новобранца команды , который часто подвергается критике.

«Одна из наших самых сильных сторон как человеческого сообщества – улучшение, гуманизация жизни друг друга. Бен – человек, самостоятельная личность, поэтому отреагирует по-своему. Он будет вести себя по-своему, мы должны чтить и уважать это. Так делают честные люди. Не все живут по одним и тем же моральным принципам, поэтому да, как лидер я обязан защищать его, но вместе с тем важно понимать, что он должен преодолевать трудности самостоятельно. Но когда он попросит о помощи, я должен быть рядом с ним.

Я не хочу сказать, что сам нашел все ответы, потому что это непрекращающаяся битва, просто и сам сталкиваюсь с этими приливами и отливами. Но что касается Бена, мне просто не хочется, чтобы он был вовлечен в ту же ерунду», – заявил Кайри.

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