Бен Симмонс несколько раз удачно отзащищался против Янниса под кольцом
Игрок «Нетс» Бен Симмонс в предсезонном матче с «Бакс» (107:97) несколько раз удачно проявил себя в защите, обороняясь против лидера соперника Янниса Адетокумбо.
Ранее сообщалось, что Симмонс в некоторых сочетаниях готов исполнять роль центрового.
На счету Симмонса в среду 7 очков (3 из 5 с игры), 8 подборов, 10 передач и 2 перехвата за 28 минут.
Австралиец также отметился красивой передачей на Кэмерона Томаса.
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