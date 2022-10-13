Бен Симмонс несколько раз удачно отзащищался против Янниса под кольцом

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Игрок «Нетс» Бен Симмонс в предсезонном матче с «Бакс» (107:97) несколько раз удачно проявил себя в защите, обороняясь против лидера соперника Янниса Адетокумбо.

Ранее сообщалось, что Симмонс в некоторых сочетаниях готов исполнять роль центрового.

На счету Симмонса в среду 7 очков (3 из 5 с игры), 8 подборов, 10 передач и 2 перехвата за 28 минут.

Австралиец также отметился красивой передачей на Кэмерона Томаса.

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