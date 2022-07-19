Алекс Карузо: «Даллас» – темная лошадка на Западе»

Защитник «Буллс» назвал команду Западной конференции, которая может преподнести сюрприз и выйти в финал плей-офф в следующем году.

«Лично я считаю, что это «Даллас», даже без Джейлена Брансона. Даже не знаю, можно ли их называть темной лошадкой. Но мне известно, какой подход проповедует , Дадли, Грег Ст. Джин, один из лучших баскетбольных умов. Мне известно, как работают эти люди, я имею в виду ментальную составляющую.

Лука силен и будет только прибавлять. У них был шанс и в этом сезоне. Ну да, они были в финале конференции, это не совсем темная лошадка. Просто в начале нового сезона мало кто будет говорить о том, что доберется до той же стадии плей-офф», – заявил Карузо.

Джеймс Харден – все еще свободный агент. Разве он уходит из «Филадельфии»? И при чем тут бывший совладелец клуба?