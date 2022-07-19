Алекс Карузо: «Даллас» – темная лошадка на Западе»

Защитник «Буллс» Алекс Карузо назвал команду Западной конференции, которая может преподнести сюрприз и выйти в финал плей-офф в следующем году.
«Лично я считаю, что это «Даллас», даже без Джейлена Брансона. Даже не знаю, можно ли их называть темной лошадкой. Но мне известно, какой подход проповедует Джейсон Кидд, Дадли, Грег Ст. Джин, один из лучших баскетбольных умов. Мне известно, как работают эти люди, я имею в виду ментальную составляющую.
Лука силен и будет только прибавлять. У них был шанс и в этом сезоне. Ну да, они были в финале конференции, это не совсем темная лошадка. Просто в начале нового сезона мало кто будет говорить о том, что «Даллас» доберется до той же стадии плей-офф», – заявил Карузо.
Джеймс Харден – все еще свободный агент. Разве он уходит из «Филадельфии»? И при чем тут бывший совладелец клуба?