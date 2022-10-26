Дрэймонд Грин: «Пока что мы средняя команда в атаке и плохая в защите»

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин после крупного поражения от «Санз» (105:134) назвал причины не лучшей игры в исполнении действующих чемпионов на старте сезона.

«Пока что у нас нет приверженности к игре в защите. Этого просто нет. Ситуацию надо исправлять, и это начинается с меня. Я позабочусь о том, чтобы мы изменили подход. Ну а пока что мы средняя команда в атаке и плохая в защите.

Не думаю, что это так и останется нашим отличительным знаком, но подобный расклад нужно менять. Мы должны принять необходимость того, что надо отрабатывать в защите», – заявил Грин.

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