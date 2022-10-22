«Я ничего не почувствовал». Никола Йокич прокомментировал опасный фол Дрэймонда Грина

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин приземлился на ногу центрового .

Эпизод произошел на последних секундах матча между командами. Грин оперся на колено Йокича, пытаясь выбить у него мяч, за что получил фол.

В этот момент нога двукратного MVP вывернулась неестественным образом. После свистка арбитра Грин подошел в Йокичу и убедился, что он в порядке.

«Наверное, это выглядело пугающе, но я ничего не почувствовал», – заявил Йокич после матча.

«Телеэксперты – просто балаболы». Дрэймонд Грин – уникальное явление в спорте: выигрывает титулы с «Голден Стэйт» и делает карьеру в медиа

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