«Я ничего не почувствовал». Никола Йокич прокомментировал опасный фол Дрэймонда Грина
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин приземлился на ногу центрового «Денвера» Николы Йокича.
Эпизод произошел на последних секундах матча между командами. Грин оперся на колено Йокича, пытаясь выбить у него мяч, за что получил фол.
В этот момент нога двукратного MVP вывернулась неестественным образом. После свистка арбитра Грин подошел в Йокичу и убедился, что он в порядке.
«Наверное, это выглядело пугающе, но я ничего не почувствовал», – заявил Йокич после матча.
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