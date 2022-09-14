«Виллербан» выплатит полмиллиона евро Звездану Митровичу за разрыв контракта

Суд удовлетворил просьбу о финансовой компенсации от за досрочное расторжение контракта.

В мае 2020 года французский клуб уволил Митровича за «серьезный проступок». Одной из причин называлось большое количество технических фолов и удалений специалиста. Должность главного тренера «Виллербана» занял , брат владельца и президента клуба Тони Паркера.

По решению суда «Виллербан» должен выплатить Митровичу сумму в размере 481 464 евро. Клуб может обжаловать результаты дела в течение месяца.

Тони Паркер – классный управленец. Его команда стоит дешевле Шведа, но разделывала ЦСКА, а теперь он берет футбольный «Лион»