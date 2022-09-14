«Виллербан» выплатит полмиллиона евро Звездану Митровичу за разрыв контракта

Теги происшествия Тони Паркер Turkish Airlines EuroLeague штрафы чемпионат Франции LDLC АСВЕЛ Виллербан Ти Джей Паркер Звездан Митрович Баскетбол

Суд удовлетворил просьбу Звездана Митровича о финансовой компенсации от «Виллербана» за досрочное расторжение контракта.

В мае 2020 года французский клуб уволил Митровича за «серьезный проступок». Одной из причин называлось большое количество технических фолов и удалений специалиста. Должность главного тренера «Виллербана» занял Ти Джей Паркер, брат владельца и президента клуба Тони Паркера.

По решению суда «Виллербан» должен выплатить Митровичу сумму в размере 481 464 евро. Клуб может обжаловать результаты дела в течение месяца.

Тони Паркер – классный управленец. Его команда стоит дешевле Шведа, но разделывала ЦСКА, а теперь он берет футбольный «Лион»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные