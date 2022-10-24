Кевин Гарнетт: «Я буду молиться за Уэстбрука»

Член Зала славы поддержал разыгрывающего «Лейкерс» .

«Я буду молиться за него.

Расс, выше голову, мужик. Я знаю, как дерьмово бывает, но сезон долгий. Делай, что хочешь, но верни свою любовь и верни страсть.

Перезапусти себя и вспомни, зачем ты этим занимаешься», – сказал Гарнетт.

33-летний Уэстбрук на старте сезона набирает 10,3 очка, 6,7 подбора и 4,3 передачи в среднем за матч, реализуя 28,9 процента с игры и 8,3 процента из-за дуги. «Лейкерс» проиграли три матча из трех.

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