Ламар Одом: «Кобе Брайант часто приходит ко мне во сне, разговаривает со мной»

Бывший игрок НБА Ламар Одом признался, что до сих пор ощущает присутствие своего покойного друга и бывшего партнера по команде .

«Он все время со мной разговаривает. Говорит: «Не сдавайся, продолжай бороться». Многое говорит.

У него очень сильный дух. Для меня он не так уж далеко. Когда кто-то часто приходит к тебе во сне, разговаривает с тобой, ты определенно не забудешь его», – сказал Одом в интервью TMZ Sports.

Одом сделал на шее татуировку с изображением Брайанта, который трагически погиб при крушении вертолета в январе 2020 года.

Ламар Одом перешел в бокс и выступает на ринге после сердечных приступов. Пытается искупить вину за наркотики и грехи из прошлой жизни