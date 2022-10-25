Стив Нэш: «Бен Симмонс засиделся, ему нужно время, чтобы набрать форму»

Главный тренер прокомментировал неудачное выступление разыгрывающего команды на старте сезона.

«Думаю, он засиделся. По большому счету, он ведь не играл 18 месяцев. Это долгий период. Так что ему просто нужно время, чтобы набрать форму и почувствовать уверенность. Любой баскетболист знает, как это сложно», – сказал Нэш.

Симмонс полностью пропустил сезон-2021/22 из-за проблем с психологией и травмы спины.

В первых 3 матчах нынешнего регулярного чемпионата его средние показатели составили 5,7 очка, 7 передач и 6 подборов.

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