Главный тренер отдал должное защитнику команды после матча с (109:105).

На счету австралийца 6 очков (3 из 5 с игры), 10 подборов, 8 передач и 2 блок-шота за 32 минуты.

«Бен сегодня показал себя, он прибавил. Он играл агрессивно с самого стартового спорного. Лез в краску, всякий раз это оборачивалось проблемами для соперника.

Десять подборов, восемь передач, пару блок-шотов, Симмонс начал показывать, на что способен, каким может быть игроком, при всем при этом он еще далеко не исчерпал потенциал своих возможностей, так что я горжусь им.

У него не сложилось в первом матче, но сегодня в очень важной для нас встрече он был очень агрессивен», – заявил Нэш.

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