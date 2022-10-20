Стив Нэш: «Бен Симмонс не в форме»
Главный тренер «Бруклина» Стив Нэш оценил готовность защитника Бена Симмонса к сезону.
«Он не в форме.
Парень не играл больше года. Он все еще привыкает к судьям, защите, нападению. Бену требуется время.
Он явно показал проблески того игрока, которого мы знаем и каким он может быть, но это непросто. Наша задача поддерживать его», – сказал Нэш.
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