Стив Нэш: «Бен Симмонс не в форме»

Теги Бруклин Стив Нэш НБА Бен Симмонс Баскетбол

Главный тренер «Бруклина» Стив Нэш оценил готовность защитника Бена Симмонса к сезону.

«Он не в форме.

Парень не играл больше года. Он все еще привыкает к судьям, защите, нападению. Бену требуется время.

Он явно показал проблески того игрока, которого мы знаем и каким он может быть, но это непросто. Наша задача поддерживать его», – сказал Нэш.

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