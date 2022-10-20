Стив Нэш: «Бен Симмонс не в форме»

Главный тренер оценил готовность защитника к сезону.

«Он не в форме.

Парень не играл больше года. Он все еще привыкает к судьям, защите, нападению. Бену требуется время.

Он явно показал проблески того игрока, которого мы знаем и каким он может быть, но это непросто. Наша задача поддерживать его», – сказал Нэш.

Каким будет новый сезон НБА: «Миннесота» удивит, Дончич разочарует, а титул возьмут «Клипперс», «Бостон» или «Милуоки»

Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!