Энтони Эдвардс – о насмешках Дрэймонда Грина: «Вы же знаете, что он дурак»

Атакующий защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс поддержал одноклубника Карла-Энтони Таунса, который заявил о намерении бороться за титул.
«Пришло время побеждать. Чемпионство или провал», – сказал Таунс во время недавней пресс-конференции.
Действующий чемпион, форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин открыто посмеялся над амбициями лидера «Тимбервулвс» в социальных сетях.
Эдвардс прокомментировал насмешки со стороны Грина и отметил, что от «Миннесоты» будут ждать побед в связи с переходом центрового Руди Гобера.
«Ха-ха, вы же знаете, что Дрэймонд – дурак. Он вставит свои пять копеек по любому поводу. Да, после приобретение Руди мы будем под давлением. Я согласен с этим», – прокомментировал ситуацию Эдвардс.