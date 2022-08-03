Энтони Эдвардс – о насмешках Дрэймонда Грина: «Вы же знаете, что он дурак»

Теги Голден Стэйт Миннесота НБА Руди Гобер Дрэймонд Грин Карл-Энтони Таунс Энтони Эдвардс Баскетбол

Атакующий защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс поддержал одноклубника Карла-Энтони Таунса, который заявил о намерении бороться за титул.

«Пришло время побеждать. Чемпионство или провал», – сказал Таунс во время недавней пресс-конференции. 

Действующий чемпион, форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин открыто посмеялся над амбициями лидера «Тимбервулвс» в социальных сетях.

Эдвардс прокомментировал насмешки со стороны Грина и отметил, что от «Миннесоты» будут ждать побед в связи с переходом центрового Руди Гобера.

«Ха-ха, вы же знаете, что Дрэймонд – дурак. Он вставит свои пять копеек по любому поводу. Да, после приобретение Руди мы будем под давлением. Я согласен с этим», – прокомментировал ситуацию Эдвардс.

Миннесота – Франкенштейн или всё-таки Единорог?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные