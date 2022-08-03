Энтони Эдвардс – о насмешках Дрэймонда Грина: «Вы же знаете, что он дурак»

Атакующий защитник «Миннесоты» поддержал одноклубника Карла-Энтони Таунса, который заявил о намерении бороться за титул.

«Пришло время побеждать. Чемпионство или провал», – сказал Таунс во время недавней пресс-конференции.

Действующий чемпион, форвард открыто посмеялся над амбициями лидера «Тимбервулвс» в социальных сетях.

Эдвардс прокомментировал насмешки со стороны Грина и отметил, что от «Миннесоты» будут ждать побед в связи с переходом центрового .

«Ха-ха, вы же знаете, что Дрэймонд – дурак. Он вставит свои пять копеек по любому поводу. Да, после приобретение Руди мы будем под давлением. Я согласен с этим», – прокомментировал ситуацию Эдвардс.

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