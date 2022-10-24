«Лейкерс» пытаются выменять Джоша Ричардсона

«Лейкерс» провели предварительные переговоры с по поводу возможного обмена свингмена «Сперс» (29 лет, 196 см), сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Лейкерс» проявляли интерес к Ричардсону еще в прошлом сезоне, когда он был игроком «Бостона». Перед дедлайном «Селтикс» обменяли Ричардсона, Ромео Лэнгфорда и драфт-пик первого раунда в «Сперс» на Деррика Уайта.

В нынешнем сезоне Ричардсон провел три матча, набирая в среднем 12,7 очка, 1,7 подбора и 1,7 передачи.

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