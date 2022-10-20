Сергей Иванов : «Пришел посмотреть не столько на ЦСКА, сколько на МБА. В команде только российские игроки»
Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов поделился впечатлениями о ярком старте столичной МБА в новом сезоне.
«Я пришел посмотреть не столько на ЦСКА, сколько на МБА, именно на эту команду, которая составлена только из российских игроков, это исключение.
Интересная манера игры. Быстро, много бросков, 24 секунды мяч не держат, у них есть все шансы», – сказал Иванов в новом выпуске тележурнала «Вид Сверху».
МБА стартовала в Лиге ВТБ с трех побед, а в четвертом матче потерпела поражение от ЦСКА.
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