Паоло Банкеро повторил достижение Леброна Джеймса и Гранта Хилла

Новичок «Орландо» стал третьим игроком за последние 30 лет, который набрал как минимум 25 очков, сделал 5 подборов и 5 передач в дебютном матче в НБА.

Также это удалось (2003) и (1994).

Первый номер драфта-2022 в среду дебютировал в НБА. В матче против (109:113) 19-летний форвард набрал 27 очков (11 из 18 с игры), сделал 9 подборов, 5 передач и 2 блок-шота за 35 минут на площадке.

Перемен! «Орландо»

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