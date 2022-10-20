Паоло Банкеро повторил достижение Леброна Джеймса и Гранта Хилла
Новичок «Орландо» Паоло Банкеро стал третьим игроком за последние 30 лет, который набрал как минимум 25 очков, сделал 5 подборов и 5 передач в дебютном матче в НБА.
Также это удалось Леброну Джеймсу (2003) и Гранту Хиллу (1994).
Первый номер драфта-2022 в среду дебютировал в НБА. В матче против «Детройта» (109:113) 19-летний форвард набрал 27 очков (11 из 18 с игры), сделал 9 подборов, 5 передач и 2 блок-шота за 35 минут на площадке.
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