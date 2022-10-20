Паоло Банкеро повторил достижение Леброна Джеймса и Гранта Хилла

Теги Леброн Джеймс Детройт Орландо Грант Хилл НБА Паоло Банкеро Баскетбол

Новичок «Орландо» Паоло Банкеро стал третьим игроком за последние 30 лет, который набрал как минимум 25 очков, сделал 5 подборов и 5 передач в дебютном матче в НБА.

Также это удалось Леброну Джеймсу (2003) и Гранту Хиллу (1994).

Первый номер драфта-2022 в среду дебютировал в НБА. В матче против «Детройта» (109:113) 19-летний форвард набрал 27 очков (11 из 18 с игры), сделал 9 подборов, 5 передач и 2 блок-шота за 35 минут на площадке.

Перемен! «Орландо»

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