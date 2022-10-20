Паоло Банкеро: «Мог набрать намного больше очков»

Новичок «Орландо» , который набрал 27 очков, сделал 9 подборов и 5 передач в матче открытия сезона против (109:113), остался доволен дебютом в НБА, но считает, что мог сыграть лучше.

«Это было здорово. Потрясающе. Но мне кажется, что я мог набрать намного больше очков. Я смазал три лэй-апа. Не забросил несколько мячей, которые, кажется, мог забросить. Так что есть над чем работать.

Но я не разочарован тем, как играл. Я старался и боролся до самого конца. Мы старались, так что считаю, что мы хорошо выступили, но конечно, хотелось одержать победу», – сказал 19-летний форвард.

Перемен! «Орландо»

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