Единая лига ВТБ. «Самара» примет «Енисей», МБА – «Минск»

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В среду, 12 октября, состоятся два матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ-22/23.

«Самара» примет на своей площадке красноярский «Енисей». МБА встретится дома с «Минском».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Самара – Енисей
Дата проведения
12 октября, 18.00, «Дворец спорта»
Онлайн матча

МБА – Минск
Дата проведения
12 октября, 20.00, «Баскет Холл Москва»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 2-0, МБА – 2-0, Нижний Новгород – 2-0, УНИКС – 2-0, Автодор – 1-1, Парма – 1-1, Зенит – 1-1, Локомотив-Кубань – 1-1, Енисей – 0-2, Астана – 0-2, Самара – 0-2, Минск – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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