Единая лига ВТБ. «Самара» примет «Енисей», МБА – «Минск»

В среду, 12 октября, состоятся два матча регулярного чемпионата лиги ВТБ-22/23.

«Самара» примет на своей площадке красноярский «Енисей». МБА встретится дома с .

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 2-0, – 2-0, Нижний Новгород – 2-0, – 2-0, Автодор – 1-1, Парма – 1-1, Зенит – 1-1, Локомотив-Кубань – 1-1, – 0-2, Астана – 0-2, – 0-2, Минск – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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