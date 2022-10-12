Дражен Анзулович: «Игроки «Самары» более высокого уровня, «Енисею» не хватает способности думать»
Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович посетовал на недостаток игрокого интеллекта у игроков его команды после матча Единой лиги ВТБ против «Самары» (86:92, ОТ).
«В основное время у нас был большой шанс выиграть матч. После игры в Казани, где мы так плохо сыграли, сегодня команда старалась, работала. Я хочу сказать, что в концовке «Самара» показала, что их игроки более высокого уровня и качества, а нам не хватает способности думать и принимать правильные решения», – заявил Анзулович.
Поражение от «Самары» стало третьим для «Енисея» в нынешнем сезоне Лиги ВТБ. Команда еще не одержала ни одной победы в текущем чемпионате.
Защита титула, первый плей-офф и эксперименты. Чего ждать от команд Лиги в новом сезоне?
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