Дражен Анзулович: «Игроки «Самары» более высокого уровня, «Енисею» не хватает способности думать»

Главный тренер «Енисея» посетовал на недостаток игрокого интеллекта у игроков его команды после матча лиги ВТБ против «Самары» (86:92, ОТ).

«В основное время у нас был большой шанс выиграть матч. После игры в Казани, где мы так плохо сыграли, сегодня команда старалась, работала. Я хочу сказать, что в концовке показала, что их игроки более высокого уровня и качества, а нам не хватает способности думать и принимать правильные решения», – заявил Анзулович.

Поражение от «Самары» стало третьим для в нынешнем сезоне Лиги ВТБ. Команда еще не одержала ни одной победы в текущем чемпионате.

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