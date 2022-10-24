Дэмиан Лиллард – об ожиданиях от сезона: «Выходим на площадку, чтобы побеждать»

Лидер поделился ожиданиями от выступления команды в новом сезоне.

«Я выхожу на площадку, чтобы побеждать. И все здесь должны выходить, чтобы побеждать. Мы выходим, чтобы побеждать.

Будут ли у нас поражения? Все рано или поздно терпят поражения. Завершим ли мы сезон с результатом 70-12? Нет, 70-12 не будет. И все же наша цель – победы, мы представляем именно это. С тех пор, как я присоединился к команде мы так и не выиграли чемпионат, но взяли множество матчей, и этот подход не изменился.

Люди не ждут от нас этого. Но это не самый плохой расклад, когда от вас не ждут этого», – заявил Лиллард.

«Блэйзерс» стартовали с трех побед в трех матчах.

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