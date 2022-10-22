Разыгрывающий признался, что попытался помешать центровому перед штрафными бросками на последних секундах овертайма.

У Эйтона при «-2» (111:113) была возможность сравнять счет, но он промахнулся в первой попытке и намеренно смазал вторую.

«Перед штрафными я просто спросил у Эйтона: «Бывал ли ты в подобных ситуациях раньше?» Мне хотелось, чтобы он немного подумал об этом.

И вот он проигнорировал меня. Тогда мне показалось, что он все-таки задумался на эту тему», – заявил Лиллард.

На счету Лилларда в пятничной встрече 41 очко.

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