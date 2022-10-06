«Милан» проведет матч с «Виллербаном» без четырех игроков
«Милан» проведет стартовый матч нового сезона Евролиги с «Виллербаном» без четырех травмированных игроков основной ротации.
Встречу в Италии пропустят разыгрывающий Томмазо Бальдассо, атакующий защитник Наз Митру-Лонг и форвард Луиджи Датоме.
Форвард Шейвон Шилдс попадет в заявку, но также не сможет выйти на площадку.
Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри
Новая Евролига без наших клубов: кто поборется за титул? за кем следить? как смотреть?
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