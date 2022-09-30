«Милан» остался без Наза Митру-Лонга как минимум на две недели

объявил, что атакующий защитник команды Наз Митру-Лонг получил травму четырехглавой мышцы правого бедра. Канадец пропустит как минимум две недели.

Митру-Лонг травмировался во время полуфинального матча Суперкубка Италии против «Виртуса».

В прошлом сезоне Митру-Лонг выступал за «Брешию», набирая 17,5 очка, 4,3 подбора и 5,0 передачи в среднем за матч. Летом «Милан» подписал с ним контракт на два года.

Канадский защитник в ближайшее время должен получить гражданство Греции.

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