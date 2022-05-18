«Орландо», «Оклахома» и «Хьюстон» будут выбирать под тремя первыми пиками на драфте-2022

Сегодня прошла лотерея драфта НБА. Первые пять выборов достались «Орландо», «Оклахоме», , «Сакраменто» и «Детройту».

«Орландо» получил первый пик драфта в четвертый раз в истории, больше было лишь у «Кливленда». В последний раз «Мэджик» выбрали центрового Дуайта Ховарда на драфте-2004.

В этом году нет однозначного первого номера драфта. Ожидается, что в топ-4 будут выбраны центровой Гонзаги Чет Холмгрен, форвард Дьюка Паоло Банкеро, форвард Оберна Джабари Смит и защитник Пердью Джэйден Айви.

Драфт НБА 2022 года состоится 23 июня.

Остальные места распределились следующим образом:

1. «Орландо»

2. «Оклахома»

3. «Хьюстон»

4. «Сакраменто»

5. «Детройт»

6. «Индиана»

7. «Портленд»

8. (получен от «Лейкерс»)

9.

10. «Вашингтон»

11.

12. «Оклахома» (получен от «Клипперс»)

13. «Шарлотт»

14.