«Орландо», «Оклахома» и «Хьюстон» будут выбирать под тремя первыми пиками на драфте-2022

Сегодня прошла лотерея драфта НБА. Первые пять выборов достались «Орландо», «Оклахоме», «Хьюстону», «Сакраменто» и «Детройту».
«Орландо» получил первый пик драфта в четвертый раз в истории, больше было лишь у «Кливленда». В последний раз «Мэджик» выбрали центрового Дуайта Ховарда на драфте-2004.
В этом году нет однозначного первого номера драфта. Ожидается, что в топ-4 будут выбраны центровой Гонзаги Чет Холмгрен, форвард Дьюка Паоло Банкеро, форвард Оберна Джабари Смит и защитник Пердью Джэйден Айви.
Драфт НБА 2022 года состоится 23 июня.
Остальные места распределились следующим образом:
1. «Орландо»
2. «Оклахома»
3. «Хьюстон»
4. «Сакраменто»
5. «Детройт»
6. «Индиана»
7. «Портленд»
8. «Новый Орлеан» (получен от «Лейкерс»)
10. «Вашингтон»
11. «Нью-Йорк»
12. «Оклахома» (получен от «Клипперс»)
13. «Шарлотт»
14. «Кливленд»