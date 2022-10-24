Грант Уильямс: «Бороться в каждом матче – самый большой челлендж для «Селтикс»

Форвард остался недоволен оборонительными действиями команды в матче против (126:120).

«Нам нужно было просто навязать физическую борьбу. Сегодня мы не справились со своей работой. Мы позволили им чувствовать себя комфортно и попадать броски. Когда я встречаю игрока с мячом, я должен также убедиться, что мы создадим давление на слабой стороне и возьмем подбор.

Быть сосредоточнными и бороться в каждом матче – это, наверное самый большой челлендж для нас. Мы должны играть с умом и понимать, что каждая команда способна победить нас. Нужно всех воспринимать всерьез», – сказал Уильямс.

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