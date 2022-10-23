«Ты должен иметь возможность ответить». Стеф Карри не против использования жеста «Спокойной ночи» соперниками

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри заявил, что спокойно отнесется к использованию жеста «Спокойной ночи» кем-то из соперников.

«Посмотрим, хватит ли у кого-нибудь смелости сделать такое, но это все в рамках правил. Однажды Крис Пол повторил за мной танец «шимми». Если что-то используют против тебя, ты должен иметь возможность ответить», – сказал Карри.

Лидер «Уорриорз» начал показывать свой фирменный жест «Спокойной ночи» в победном плей-офф-2022. После этого многие баскетболисты по всему миру стали повторять ритуал.

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