Зайон Уильямсон: «У «Пеликанс» в этом году особенная команда»

Звездный форвард «Пеликанс» заявил, что ему нравится, в каком направлении развивается команда.

«У нас собрался особенный коллектив. Все видели это в прошлом сезоне. В команде отличные ребята. Всем хочется видеть, как их товарищи преуспевают, нет эгоизма.

Здорово наблюдать все это. Если брать три моих предыдущих сезона, то состав «Пеликанс» неизменно менялся. Но сейчас у нас есть ветераны, которые стараются здесь что-то выстроить, это очень важно.

Когда для нас завершился предыдущий сезон, мне очень хотелось стать частью чего-то особенного. И я очень доволен тем, как все идет, когда вижу , Лэрри и некоторых других ребят, вижу, что они задержатся здесь», – сказал Зайон.

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