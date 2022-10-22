Милош Павичевич: «Автодор» серьезно готовится к встрече с ЦСКА»

Главный тренер Милош Павичевич оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с .

«Мы серьезно готовимся к предстоящей встрече с ЦСКА. Многолетний чемпион лиги ВТБ не нуждается в особых представлениях. Армейцы укомплектованы сильными исполнителями на всех позициях и идут в лидерах турнирной таблицы, не потерпев ни одного поражения. Тем не менее, мы будем искать свой шанс и постараемся сыграть в свой баскетбол.

Просим болельщиков прийти и поддержать нас в воскресенье. Мы приложим все силы, чтобы матч получился интересным и зрелищным», – заявил Павичевич.

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