Никита Курбанов: «В следующем году ЦСКА сто лет. Надо, чтобы этот сезон стал для нас чемпионским»

Теги ЦСКА Никита Курбанов Turkish Airlines EuroLeague Единая лига ВТБ Эмил Райкович Баскетбол

Форвард ЦСКА Никита Курбанов рассказал об адаптации нового главного тренера Эмила Райковича, а также важности сезона на фоне 100-летнего юбилея клуба.

– У вас четыре победы подряд. Можно сказать, что процесс притирки нового главного тренера Райковича и команды завершен?

– Мы все еще находимся в обоюдном процессе. Главное, что это правильный процесс и он имеет постоянный рост. Когда настанет точка, что все, максимум достигнут? Возможно, когда мы выиграем Единую лигу. Не могу ощущать эту точку, когда могу сказать: все мы притерлись и ощущаем друг друга. Это выражается в победах и достижениях. Мы просто двигаемся правильным курсом. Я бы не стал говорить, что ЦСКА уже набрал оптимальную форму. У нас большой потенциал, который мы должны использовать.

– ЦСКА проводит сезон без привычной Евролиги. Скучаете по ней?

– Наверное, не без этого. Но уже спокойнее, смирился. На данный момент это пройденный этап. Надо сфокусироваться на Лиге ВТБ. У нас есть хорошая мотивация: в следующем году клубу сто лет. Надо, чтобы этот сезон стал для нас чемпионским.

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