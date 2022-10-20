Никита Курбанов: «В следующем году ЦСКА сто лет. Надо, чтобы этот сезон стал для нас чемпионским»

Форвард ЦСКА Никита Курбанов рассказал об адаптации нового главного тренера Эмила Райковича, а также важности сезона на фоне 100-летнего юбилея клуба.

– У вас четыре победы подряд. Можно сказать, что процесс притирки нового главного тренера Райковича и команды завершен?

– Мы все еще находимся в обоюдном процессе. Главное, что это правильный процесс и он имеет постоянный рост. Когда настанет точка, что все, максимум достигнут? Возможно, когда мы выиграем Единую лигу. Не могу ощущать эту точку, когда могу сказать: все мы притерлись и ощущаем друг друга. Это выражается в победах и достижениях. Мы просто двигаемся правильным курсом. Я бы не стал говорить, что ЦСКА уже набрал оптимальную форму. У нас большой потенциал, который мы должны использовать.

– ЦСКА проводит сезон без привычной . Скучаете по ней?

– Наверное, не без этого. Но уже спокойнее, смирился. На данный момент это пройденный этап. Надо сфокусироваться на Лиге ВТБ. У нас есть хорошая мотивация: в следующем году клубу сто лет. Надо, чтобы этот сезон стал для нас чемпионским.

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