Олег Киселев после поражения от «НН»: «Хотел бы извиниться перед болельщиками»
Главный тренер «Астаны» Олег Киселев извинился перед болельщиками за игру команды в домашнем матче против «Нижнего Новгорода» (60:80).
«Нельзя с такой ментальностью выходить на игры, особенно домашние, когда у тебя очень много болельщиков на трибунах. В первую очередь, хотел бы извиниться перед ними. Нашим игрокам нужно задуматься об этом.
Во второй половине немного перестроили защиту, и это помогло нам, хотя и ротация у «Пари Нижнего Новгорода» уже была более широкая. Счет на табло, так что каждому из нас нужно поискать проблемы где-то в себе», – сказал Киселев.
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