Чемпионат Франции. «Метрополитан» сыграет с «Блуа»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A «Метрополитан» Виктора Вембаньямы примет «Блуа».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 октября, 21.30, «Palais des Sports Marcel Cerdan»
Положение команд: Монако – 5-0, Блуа – 4-1, Ле-Ман – 4-1, Метрополитан – 3-1, Шоле – 3-1, Нантер – 3-2, Бурк – 3-2, Дижон – 3-2, Виллербан – 3-2, Гравлин-Дюнкерк – 2-3, По-Ортез – 2-3, Фос Прованс – 2-2, Нанси – 2-3, Лимож – 2-3, Роанн – 1-3, Страсбур – 1-4, Париж – 0-5, Ле-Портель – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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