Чемпионат Франции. «Дижон» против «Нантера», «По-Ортез» сыграет с «Парижем» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A состоятся пять матчей.

«Дижон» примет «Нантер», «По-Ортез» сыграет с «Парижем».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Шоле – Нанси
Дата проведения
22 октября, 21.00, «Salle de la Meilleraie»
Онлайн матча

Дижон – Нантер
Дата проведения
22 октября, 21.00, «Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy»
Онлайн матча

Гравлин-Дюнкерк – Страсбур
Дата проведения
22 октября, 21.00
Онлайн матча

Лимож – Фос Прованс
Дата проведения
22 октября, 21.00, «Palais des sports de Beaublanc»
Онлайн матча

По-Ортез – Париж
Дата проведения
22 октября, 21.00, «Palais des Sports»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 5-0, Метрополитан – 4-1, Ле-Ман – 4-1, Блуа – 4-2, Шоле – 3-1, Нантер – 3-2, Бурк – 3-2, Дижон – 3-2, Виллербан – 3-2, Гравлин-Дюнкерк – 2-3, По-Ортез – 2-3, Фос Прованс – 2-2, Нанси – 2-3, Лимож – 2-3, Роанн – 1-3, Страсбур – 1-4, Париж – 0-5, Ле-Портель – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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