Чемпионат Франции. «Дижон» против «Нантера», «По-Ортез» сыграет с «Парижем» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A состоятся пять матчей.
«Дижон» примет «Нантер», «По-Ортез» сыграет с «Парижем».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 октября, 21.00, «Salle de la Meilleraie»
- Дата проведения
- 22 октября, 21.00, «Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy»
- Дата проведения
- 22 октября, 21.00
- Дата проведения
- 22 октября, 21.00, «Palais des sports de Beaublanc»
- Дата проведения
- 22 октября, 21.00, «Palais des Sports»
Положение команд: Монако – 5-0, Метрополитан – 4-1, Ле-Ман – 4-1, Блуа – 4-2, Шоле – 3-1, Нантер – 3-2, Бурк – 3-2, Дижон – 3-2, Виллербан – 3-2, Гравлин-Дюнкерк – 2-3, По-Ортез – 2-3, Фос Прованс – 2-2, Нанси – 2-3, Лимож – 2-3, Роанн – 1-3, Страсбур – 1-4, Париж – 0-5, Ле-Портель – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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