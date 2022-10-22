Чемпионат Франции. «Дижон» против «Нантера», «По-Ортез» сыграет с «Парижем» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A состоятся пять матчей.

«Дижон» примет , «По-Ортез» сыграет с .

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Шоле – Нанси Дата проведения 22 октября, 21.00, «Salle de la Meilleraie» Онлайн матча

Дижон – Нантер Дата проведения 22 октября, 21.00, «Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy» Онлайн матча

Лимож – Фос Прованс Дата проведения 22 октября, 21.00, «Palais des sports de Beaublanc» Онлайн матча

Положение команд: Монако – 5-0, Метрополитан – 4-1, Ле-Ман – 4-1, Блуа – 4-2, Шоле – 3-1, Нантер – 3-2, Бурк – 3-2, – 3-2, Виллербан – 3-2, Гравлин-Дюнкерк – 2-3, – 2-3, Фос Прованс – 2-2, Нанси – 2-3, Лимож – 2-3, Роанн – 1-3, – 1-4, Париж – 0-5, Ле-Портель – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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