«Дебют мы провели очень достойно». В правительстве Самарской области довольны игрой «Самары» в Лиге ВТБ

Заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов заявил, что достойно дебютировала в Лиге ВТБ и дала бой московскому (72:85).

«К нам пришел баскетбол, недавно приехал ЦСКА, мы несколько переживали, но дали бой лидеру нашего баскетбола, было видно, что это команды одной лиги. Пока рано делать какие-то выводы, но я считаю, что дебют мы провели очень достойно.

Баскетбол в регионе вызывает очень большой интерес, у нас у губернатора отец был тренером по баскетболу, и сам он профессионально в него играл, поэтому баскетбол один из профильных видов спорта для нашего региона.

Мы играем во дворце спорта, который недавно был построен, он почти всегда заполнен, это показатель интереса. Несмотря на то, что мы только ворвались в лигу, задачи ставим очень амбициозные, думаем уже о плей-офф», – цитирует Александра Фетисова ТАСС.

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