Джейлен Брансон совершил 15 ассистов без потерь на старте сезона

Разыгрывающий отметился удачным выступлением в первых двух матчах сезона.

Новобранец «Никс» набрал 15 очков и 9 передач в игре с (112:115), после чего отметился 17 очками и 6 передачами против (130:106).

В обеих встречах Брансон не допустил ни одной потери, проведя на площадке в общей сложности 64 с половиной минуты.

Разыгрывающий перешел в «Нью-Йорк» минувшим летом, подписав контракт на 4 года и 104 миллиона долларов. Некоторые эксперты считали его новую зарплату завышенной.

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