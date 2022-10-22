Кевин Нокс: «У меня была прекрасная возможность в «Никс», но я ей не воспользовался»

Форвард назвал причины неудачного выступления за .

«У меня была прекрасная возможность. К сожалению, я воспользовался ей не лучшим образом. Мне следовало работать усерднее, лучше играть в защите и делать все то, что они требовали.

Я понимаю, что это моя ответственность. Я должен начать выступать лучше. У меня есть еще одна возможность здесь. Собираюсь выйти и показать, на что я способен», – признался Нокс.

9-й пик драфта-2018 удачно провел первый сезон за «Никс», набирая 12,8 очка и 4,5 подбора в среднем за матч. Однако затем показатели форварда значительно уменьшились.

По ходу прошлого сезона Нокс был обменян в «Атланту», а летом подписал двухлетний контракт с «Пистонс» на 6 миллионов долларов (опция команды на сезон-23/24).

Безумный рекорд в НБА: игрок сменил 13 команд за 12 лет. Да-да, все именно так!

Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!