Кевин Нокс: «У меня была прекрасная возможность в «Никс», но я ей не воспользовался»
Форвард «Детройта» Кевин Нокс назвал причины неудачного выступления за «Нью-Йорк».
«У меня была прекрасная возможность. К сожалению, я воспользовался ей не лучшим образом. Мне следовало работать усерднее, лучше играть в защите и делать все то, что они требовали.
Я понимаю, что это моя ответственность. Я должен начать выступать лучше. У меня есть еще одна возможность здесь. Собираюсь выйти и показать, на что я способен», – признался Нокс.
9-й пик драфта-2018 удачно провел первый сезон за «Никс», набирая 12,8 очка и 4,5 подбора в среднем за матч. Однако затем показатели форварда значительно уменьшились.
По ходу прошлого сезона Нокс был обменян в «Атланту», а летом подписал двухлетний контракт с «Пистонс» на 6 миллионов долларов (опция команды на сезон-23/24).
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