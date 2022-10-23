Чемпионат Турции. «Коньяспор» примет «Газиантеп», «Анадолу Эфес» сыграет в гостях с «Бурсаспором»

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В воскресенье, 23 октября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут три матча.

«Коньяспор» примет «Газиантеп», «Анадолу Эфес» сыграет в гостях с «Бурсаспором».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Коньяспор – Газиантеп
Дата проведения
23 октября, 13.00, «Selçuklu Belediyesi Spor Salonu»
Онлайн матча

Дарушафака – Петким Спор
Дата проведения
23 октября, 15.30, «Darüşşafaka Ayhan Şahenk S.S.»
Онлайн матча

Дарушафака – Петким Спор
Дата проведения
23 октября, 15.30, «Darüşşafaka Ayhan Şahenk S.S.»
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 4-0, Бурсаспор – 3-0, Анадолу Эфес – 3-0, Тофаш – 3-1, Каршияка – 3-1, Тюрк Телеком – 3-1, Коньяспор – 2-1, Бахчешехир – 3-2, Петким Спор – 1-2, Дарушафака – 1-2, Газиантеп – 1-2, Маниса – 1-3, Галатасарай – 1-3, Бешикташ – 1-3, Бююкчекмедже – 0-4, Меркезефенди – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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