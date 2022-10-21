«Галатасарай» подписал Иэна Хаммера
Турецкий «Галатасарай» подписал контракт с тяжелым форвардом Иэном Хаммером (32 года, 200 см).
В минувшем сезоне бывший игрок «Нижнего Новгорода», «Автодора» и «Байзонс» выступал за АЕК.
В 22 матчах греческой лиги американец набирал в среднем по 13,5 очка, 6,4 подбора и 2,3 передачи за игру.
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