«Галатасарай» подписал Иэна Хаммера

Турецкий подписал контракт с тяжелым форвардом Иэном Хаммером (32 года, 200 см).

В минувшем сезоне бывший игрок «Нижнего Новгорода», «Автодора» и «Байзонс» выступал за АЕК.

В 22 матчах греческой лиги американец набирал в среднем по 13,5 очка, 6,4 подбора и 2,3 передачи за игру.

Сезон НБА стартовал, а многие известные игроки все еще без работы. Почему так вышло?

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