Чемпионат Турции. «Каршияка» примет «Тофаш»

Теги результаты чемпионат Турции Каршияка Тофаш Баскетбол

В пятницу, 21 октября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Каршияка» примет «Тофаш».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Каршияка – Тофаш
Дата проведения
21 октября, 19.00
Онлайн матча

Положение команд: Каршияка – 3-0, Бурсаспор – 3-0, Анадолу Эфес – 3-0, Фенербахче – 3-0, Коньяспор – 2-1, Тюрк Телеком – 2-1, Тофаш – 2-1, Петким Спор – 1-2, Дарушафака – 1-2, Маниса – 1-2, Бахчешехир – 1-2, Газиантеп – 1-2, Галатасарай – 1-2, Бююкчекмедже – 0-3, Меркезефенди – 0-3, Бешикташ – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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