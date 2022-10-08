У Джейлена Саггса растяжение и ушиб колена. «Мэджик» опасались, что травма может оказаться серьезнее

Разыгрывающий «Мэджик» получил травму левого колена в предсезонном матче с «Мэверикс».

У Саггса диагностированы растяжение коленной капсулы и ушиб кости.

Как пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, в «Мэджик» опасались, что травма может оказаться более серьезной. Дата возвращения Саггса будет зависеть от реакции на восстановительные процедуры.

Саггс травмировал ногу в результате столкновения с Дорианом Финни-Смитом в первой четверти. Он покинул площадку и добрался до раздевалки с посторонней помощью.

5-й номер драфта-2021 по ходу дебютного сезона в ломал большой палец руки. Он отыграл 48 матчей, набирая 11,8 очка и 4,4 передачи в среднем за игру.

«Орландо» ранее на неопределенный срок потерял другого разыгрывающего Маркелла Фульца, у которого перелом пальца ноги.

Перемен! «Орландо»