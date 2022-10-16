Джейлен Саггс вернулся в строй, сыграет с «Детройтом»

Теги травмы предсезонные матчи Даллас Детройт Орландо НБА Джейлен Саггс Баскетбол

Разыгрывающий «Орландо» Джейлен Саггс восстановился после травмы левого колена.

Как сообщил главный тренер «Мэджик» Джамал Мозли, баскетболист будет готов выйти на площадку в первом матче регулярного чемпионата против «Детройта» (19 октября).

Саггс получил повреждение в предсезонном матче с «Далласом» (7 октября). У игрока выявили растяжение коленной капсулы и ушиб кости.

5-й номер драфта-2021 по ходу дебютного сезона в НБА ломал большой палец руки. Он провел 48 матчей, набирая в среднем 11,8 очка и 4,4 передачи.

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