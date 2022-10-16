Джейлен Саггс вернулся в строй, сыграет с «Детройтом»
Разыгрывающий «Орландо» Джейлен Саггс восстановился после травмы левого колена.
Как сообщил главный тренер «Мэджик» Джамал Мозли, баскетболист будет готов выйти на площадку в первом матче регулярного чемпионата против «Детройта» (19 октября).
Саггс получил повреждение в предсезонном матче с «Далласом» (7 октября). У игрока выявили растяжение коленной капсулы и ушиб кости.
5-й номер драфта-2021 по ходу дебютного сезона в НБА ломал большой палец руки. Он провел 48 матчей, набирая в среднем 11,8 очка и 4,4 передачи.
Кто выстрелит в новом сезоне НБА: Бен Симмонс – в идеальной команде, Джейлен Саггс – в комфортной среде, Грант Уильямс – в контрактный год
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