Джейлен Саггс вернулся в строй, сыграет с «Детройтом»

Разыгрывающий Джейлен Саггс восстановился после травмы левого колена.

Как сообщил главный тренер «Мэджик» Джамал Мозли, баскетболист будет готов выйти на площадку в первом матче регулярного чемпионата против (19 октября).

Саггс получил повреждение в предсезонном матче с (7 октября). У игрока выявили растяжение коленной капсулы и ушиб кости.

5-й номер драфта-2021 по ходу дебютного сезона в НБА ломал большой палец руки. Он провел 48 матчей, набирая в среднем 11,8 очка и 4,4 передачи.

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