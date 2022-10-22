Бен Симмонс – о матче с «Торонто»: «Не вылетел за фолы, и это хорошо»
Разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс оценил свое выступление в матче против «Торонто» (109:105).
Баскетболист набрал 6 очков, 10 подборов, 8 передач и 2 блок-шота за 32,5 минуты на площадке.
«Уже чуть лучше. Я не вылетел за фолы, и это хорошо», – сказал Симмонс.
В первом матче сезона против «Нового Орлеана» разыгрывающий был удален из-за перебора фолов и совершил за всю встречу 3 броска с игры.
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