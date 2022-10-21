Судья НБА Тони Браун умер в возрасте 55 лет от рака

Судья НБА Тони Браун ушел из жизни в четверг в возрасте 55 лет.

В апреле 2021 года у Брауна диагностировали рак поджелудочной железы четвертой стадии. Он прошел курс лечения, который оказался успешным и позволил Тони по ходу прошлого сезона вернуться к работе в центре повторов НБА.

По словам семьи Брауна, в последнее время его состояние ухудшилось, несколько дней назад рефери поступил в хоспис в Атланте.

За два десятилетия в НБА Браун отсудил более 1100 матчей лиги. В послужном списке Тони два Матча всех звезд, а также игра финальной серии плей-офф 2020 года между «Майами» и «Лейкерс».

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