Главный тренер «Сиксерс» поддержал центрового после поражения от «Бакс» (88:90).

Эмбиид в четверг реализовал лишь 6 из 21 с игры, набрав 15 очков.

«У Джоэла сегодня просто неудачный матч. Он обычный человек.

Эмбиид провел не лучший матч в карьере. При этом он принес команде много пользы в других аспектах. Скажем, он был очень хорош в защите», – заявил Риверс.

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