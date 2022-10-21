Док Риверс – о 6 из 21 с игры у Эмбиида: «Просто неудачный матч. Он обычный человек»
Главный тренер «Сиксерс» Док Риверс поддержал центрового Джоэла Эмбиида после поражения от «Бакс» (88:90).
Эмбиид в четверг реализовал лишь 6 из 21 с игры, набрав 15 очков.
«У Джоэла сегодня просто неудачный матч. Он обычный человек.
Эмбиид провел не лучший матч в карьере. При этом он принес команде много пользы в других аспектах. Скажем, он был очень хорош в защите», – заявил Риверс.
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