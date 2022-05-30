Джейлен Браун: «Бостон» показал свою сущность»

Свингмен «Бостона» после победы в седьмом матче финала Востока над (100:96, 4-3) отметил характер команды.

Браун набрал 24 очка, 6 подборов и 6 передач.

«Бостон» показал свою сущность. Мы отвечали на вызовы по ходу всего сезона, справлялись с трудностями. Сегодня команда прошла самую большую проверку, это касается не только сезона, но всех наших карьер. Мы проиграли в шестом матче дома, но смогли настроиться на седьмой матч, подготовились ментально, что было непросто сделать. Но мы справились», – заявил Браун.

«Бостону» по ходу сезона удалось невероятное преображение. После поражения от «Портленда» на домашней арене 21 января команда тренера-дебютанта Име Удоки имела результат 23-24 и шла в третьем десятке лиги по атакующему рейтингу.

После той встречи «Селтикс» продемонстрировали показатель 28-7, имея лучшие защитный и атакующий рейтинги в .

«Бостон» возвращается в финал спустя 12 лет! Мясорубка с «Хит» длилась до финальной сирены (благодаря Батлеру и всеобщему помешательству)